Annie Brouwer: Treinkapers zitten te veel in slachtofferrol

,,Ik vind dat het omgedraaid wordt’’, zegt ze over het standpunt dat Molukse kapers met veel te veel geweld zouden zijn aangepakt. ,,Men gaat in de slachtofferrol zitten. Ben je dan vergeten wat je meer dan vijftig mensen hebt aangedaan en waarbij nog mensen zijn omgekomen ook?, zegt Brouwer in de documentaire.



Ze was drie maanden zwanger toen ze op 23 mei 1977 in de trein stapte die bij De Punt gekaapt werd. Beck: ,,Ze was er tegenover intimi altijd duidelijk over: die Molukkers vond ze echte misdadigers. Als het waar is dat de bevrijders opdracht hadden gekregen om te doden, kon ze daar vrede mee hebben."