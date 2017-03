Auto rijdt voortuin in van Nijmeegse woning

Zoekactie naar la­wi­ne­slacht­of­fer Mark gestopt

10 maart VALFRÉJUS - De zoektocht naar de vermiste snowboarder Mark in de Franse Alpen is om 15.30 uur stopgezet. De temperatuur is relatief hoog, daardoor is de kans op nieuwe lawines te groot. Er zijn nog geen sporen van de 25-jarige Mark gevonden.