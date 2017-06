Auto schiet van de A325 tussen Arnhem en Nijmegen, bestuurder zwaargewond

Dertig jaar oud homobolwerk Café Mets is niet meer

12:58 NIJMGEN - Na dertig jaar houdt het trotse homobolwerk Café Mets op te bestaan. De gaybar aan de Nijmeegse Grotestraat ging per 1 juni over in handen van de nieuwe eigenaar Tom Huntink, die onder een nieuwe naam en zonder 'roze randje' een doorstart maakt.