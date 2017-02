Automobilist laat auto in ravage achter op de Weurtseweg en vlucht

MuZIEum in Nijmegen wil groeien naar jaarlijks 50.000 bezoekers

8:25 NIJMEGEN - Het MuZIEum in Nijmegen wil groeien naar 50.000 bezoekers per jaar. Dat is haalbaar door de verhuizing naar een nieuwe locatie in de Nijmeegse binnenstad, aldus Hans Peters, voorzitter van het bestuur van dit ervaringsmuseum. Vorig jaar wisten 36.000 bezoekers het MuZIEum te vinden.