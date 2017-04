Bart (9) vroeg een nieuwe fiets, speciaal voor Enjoy the Ride

NIJMEGEN - 500 fietsers deden deze tweede paasdag mee aan fietstocht Enjoy the Ride in Nijmegen. Het is de tweede keer dat de tocht tegen de gevolgen van kanker wordt gereden.

,,We denken zo’n 10.000 euro op te halen’’, laat organisator Tim Nouws (30) weten. Hij organiseerde de tocht vorig jaar samen met Bregje Peeters. Waar Nouws de strijd tegen kanker wist te winnen, overleed Bregje vorig jaar op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.

Positiviteit

Ondanks het verlies van Bregje is ‘positiviteit’ het woord van de dag. ,,We willen de strijd tegen de gevolgen van kanker voor jonge mensen draaglijker maken, vertelt medeorganisator John Peeters (66). Hij heeft de plaats van Bregje in de organisatie ingenomen.

Nouws: ,,Het is moeilijk omdat ik wel ben genezen en Bregje er nu niet meer is. Het is voor ons belangrijk dat we dit omzetten in iets positiefs en er een mooie dag van te maken. ‘Enjoy the ride’ was het motto van Bregje. Daarbij slaat ‘ride’ niet alleen op de fietstocht, maar vooral op het leven zelf. Het is belangrijk dat je daar van geniet. Daar draait het om vandaag. ”