Basisscholen in Nijmegen maken zich op voor acties

NIJMEGEN - De kans is groot dat veel basisscholen in Nijmegen en Heumen dinsdag 27 juni het eerste lesuur op slot gaan of anderszins actie voeren op dat tijdstip. Overal in het land gaan leerkrachten dan voor het eerst staken uit protest tegen de hoge werkdruk, de volgens hen te karige beloning en het groeiende lerarentekort.

,,Je merkt dat leerkrachten op veel scholen het er met elkaar over hebben. Het leeft. We zijn aan het inventariseren wat we kunnen verwachten. De kans is klein dat er scholen zijn waar geen leerkracht in actie komt’’, zegt bestuurder Luciënne van den Brand namens de dertien Nijmeegse scholen van de Stichting Sint Josephscholen.

Brief

Ook bij Conexus, met 31 scholen de grootste scholenkoepel in Nijmegen en Heumen, wordt volop gesproken over mogelijke acties. Maandag of dinsdag verstuurt het schoolbestuur een brief naar de ouders met informatie over mogelijke gevolgen voor de lessen. Schoolbestuurder Toine Janssen: ,,We inventariseren nog, maar we gaan de ouders alvast vertellen dat we er alles aan zullen doen om hen niet op het laatste moment te overvallen met het nieuws dat hun kinderen niet naar school kunnen.’’

Het is volgens beide schoolbesturen nog te vroeg om al concreet te zijn over mogelijke stakingen. ,,Leerkrachten beraden zich nog. We weten nog niet precies welke acties waar gaan komen’’, aldus Van den Brand.

Prikacties

Waar sommige scholen kunnen kiezen voor de deur op slot, worden op andere scholen mogelijk andere soorten prikacties gehouden. De schoolbesturen onthouden zich van een advies aan hun leerkrachten over al dan niet meedoen. Verboden wordt het zeker niet. Brand: ,,Onze docenten kunnen zelf bepalen of ze gebruikmaken van hun stakingsrecht."

Eerder heeft de Stichting Sint Josephscholen laten weten zich goed te herkennen in de zorgen die er leven. Van den Brand: ,,We weten ook dat veel docenten het besluit om te staken lastig vinden. Ze hebben veel verantwoordelijkheidsgevoel en vinden het moeilijk om hun klas in de steek te moeten laten.’’

Aantrekkelijkheid

Positief vindt Toine Janssen dat allang niet meer alleen geklaagd wordt over te lage salarissen. ,,Het gaat veel meer over de aantrekkelijkheid van het vak. Te hoge werkdruk, te grote groepen, met minder mensen meer moeten doen. De grote zorg is dat er in de toekomst niet meer voldoende mensen zijn die nog voor de klas willen staan."