BCTN gaat voor elektrisch vervoer, een groene revolutie binnen de binnenvaart

NIJMEGEN - Elektrisch aangedreven binnenvaartschepen die containers afzetten of ophalen bij de loswal van de containerterminal BCTN aan de Waal in Nijmegen. Volgens directeur Joop Mijland van BCTN moet dit binnen twee tot drie jaar mogelijk zijn. Hij spreekt van 'een groene revolutie in de binnenvaart'.

Op dit moment varen er op de grote rivieren al een tachtigtal zogeheten hybrideschepen die met het stoken van diesel elektromotoren laten draaien. Dat zorgt al voor een fors minder dieselgebruik (zo'n 25 procent minder) in vergelijking met de traditionele binnenvaartschepen. Ook zorgen deze schepen voor minder uitstoot van fijnstof. Mijland: ,,Wij gaan dus nog een stap verder.’’

Duurzaam transport

BCTN opereert vanaf een zevental binnenvaarthavens (onder meer Alblasserdam, Den Bosch, Roermond en Venray) en combineert containervervoer over het water met transport over de weg, dat laatste voor het afzetten en ophalen van containers bij bedrijven in de omgeving van de terminals. Mijland: ,,We bekijken nu of we ook de vrachtwagens elektrisch kunnen aandrijven. Steeds meer klanten vragen om een duurzamer transport.’’

Onlangs vierde BTCN het dertigjarig bestaan van de containerterminal aan de Waal in Nijmegen. Het was in 1987 de eerste inlandse containerterminal in ons land. De afgelopen jaren is de loswal aan de Waal naast de ingang van het Maas-Waalkanaal fors uitgebreid, een investering van meer dan 7 miljoen euro. Aan de Waal kunnen nu zo'n 40.000 tot 50.000 containers verwerkt worden. De Nijmeegse containerterminal heeft frequente verbindingen met de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen. Er zijn dagelijkse afvaarten.