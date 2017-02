Beachtennissers gaan de strijd aan in Nijmegen

Eerste namen Valkhoffestival Nijmegen bekend

9:18 NIJMEGEN - Valkhof Festival heeft de eerste namen van artiesten bekendgemaakt die optreden tijdens de Vierdaagsefeesten van 15 tot en met 21 juli in het Valkhofpark. Onder meer All Them Witches, Meatbodies en The Naked Sweat Drips maken hun opwachting.