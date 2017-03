Beeldschone Lentse ging door diep dal: Elk lichaam is uniek en mooi

LENT - Lisa van Cuijk uit Lent is beeldschoon, kent tienduizenden volgers op sociale media en geeft met succes boeken uit over eigenliefde en een gezonde leefstijl. Maar om dat te bereiken moest ze wel door een diep dal, waarin geen ruimte was voor een positief zelfbeeld.

Lisa van Cuijk (25) was niet gelukkig met zichzelf. De Lentse was een jaar of 15 toen een stem in haar hoofd haar vertelde dat anderen beter waren en een veel mooier lichaam hadden. Ruim vier jaar geleden ging het gewoon niet meer. Ze kwam de bank in haar woning in Lent niet meer af.

Geen energie

„Ik at niet gezond, had totaal geen energie en sporten zat er ook niet in. Ik was totaal niet blij met mijn levensstijl. Ik haatte mezelf. Durfde niet eens over het strand te lopen. En dat terwijl ik soms broodmager was. 49 kilo was eens mijn doel. Toen ik het doel had bereikt, vond ik mezelf afschuwelijk. Het ging maar door. Van te veel gewicht en ongezond leven ben ik naar té slank gegaan.’’

Eenvoudige leefstijl

Ze gooide het roer rigoureus om. „Ik moest een leidraad hebben. Sonja Bakker, Weight Watchers, dat wilde ik niet. Ik wilde een eenvoudige leefstijl, omdat ik geen keukenprinses ben. Ik had op dat moment geen baan. Ik had de tijd om boeken te lezen en een opleiding tot hormoontrainer te volgen. Ik schreef mijn eigen methode, met meer sporten, letten op mijn voeding, drinken en het aanpakken van stress. Binnen een paar weken waren mijn darmproblemen weg, was de stoelgang verbeterd en voelde ik me een stuk lekkerder. Dat moest ik de wereld vertellen met een blog.’’

Drie tips van Lisa om meer van jezelf te gaan houden

TIP 1: Stop met jezelf vergelijken

Met stip op 1! Elk lichaam is uniek en mooi. Je vergelijkt toch ook geen komkommer met een paprika? Waarom zou je dan wel je eigen prachtige, unieke lichaam vergelijken met dat van een ander?

TIP 2: Focus op je lichaam als geheel!

Leg niet te veel focus op alles wat je anders zou willen, maar focus je op jouw lichaam als geheel. Jouw lichaam is namelijk uniek en het is elke dag weer sterk voor je. Besef dat en omarm het in plaats van het te bekritiseren.

TIP 3: Besef de kracht van woorden

Ik ben tijdens mijn journey naar zelfliefde erachter gekomen hoe sterk woorden kunnen zijn. Ze hebben mij gebracht waar ik nu ben. Ga voor jezelf op zoek naar woorden die voor jou krachtig voelen. Bijvoorbeeld: Ik ben genoeg of ik mag er zijn. Herhaal deze woorden zo vaak als je kan en ervaar de magie!

