,,Er is sprake van omgang waarbij het vervoer wordt verzorgd door de Pompestichting'', zegt advocaat Jos Willemsen. ,,Dat is mooi."

Willemsens cliënt, tbs'er John (47), stapte op 7 december 2015 in het huwelijksbootje met mede-tbs'er Marcel (45). Probleem: John verblijft op de nieuwe longstayafdeling in Nijmegen, Marcel op de longstayafdeling in het Brabantse dorp Zeeland.

Kort geding

Risico

Maar de rechter verwees de zaak terug naar de zogenoemde commissie van toezicht van de Pompekliniek. Die oordeelde dat een hereniging in Zeeland te risicovol is. Voor de veiligheid van alle betrokkenen is het beter dan John in Nijmegen blijft; daar is het tbs-regime strenger. In hoger beroep komt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming nu tot hetzelfde oordeel.