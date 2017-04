Bewoner opgepakt na dreigen met bijl in Nijmegen

Video Brug bij sluiscomplex Weurt door storing halverwege vast

4 april WEURT - De brug bij het sluiscomplex in Weurt is dinsdagmiddag rond 15.30 uur halverwege blijven hangen, waardoor verkeer tussen Nijmegen en Weurt vast is komen te staan. Wat de oorzaak is van de storing is niet bekend. Rond 17.00 uur kon de brug pas weer naar beneden.