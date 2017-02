Bewoners ontwerpen veilige oversteekplaats Graafseweg

'Spreid vluchtelingen met status beter over de stad'

8:25 NIJMEGEN - Erkende vluchtelingen moeten snel beter verspreid worden over meer wijken in de stad. Dat eist de PvdA in Nijmegen. „Nu wonen ze veel te geconcentreerd in een beperkt aantal buurten en straten”, stelt raadslid Giselle Schellekens.