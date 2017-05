Bezwaren tegen bedrijfsarts Smit Draad afgewezen

DEN HAAG / NIJMEGEN - Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in hoger beroep alle bezwaren afgewezen tegen de voormalige bedrijfsarts van kabelfabriek Smit Draad in Nijmegen.

De bedrijfsarts in opleiding is niet in haar taken tekortgeschoten en heeft zich voldoende onafhankelijk opgesteld ten opzichte van de werkgever, zo staat in het eindoordeel. Ook de toenmalige directeur en andere werknemers van de arbo-dienst, De Bedrijfspoli in Nijmegen, hebben conform de voorschriften gehandeld in dit dossier.

Belangen

Vijf zieke werknemers van de kabelfabriek vinden dat de bedrijfsarts onvoldoende hun belangen heeft gediend. Ze had in hun ogen de slechte arbeidsomstandigheden eerder en beter moeten aankaarten bij de directie en arbeidsgerelateerde aandoeningen beter moeten aanpakken. De vijf, die inmiddels allemaal volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard, stapten daarom eind 2015 naar het regionaal tuchtcollege in Zwolle. Die verwierp alle bezwaren.

Emotionele zitting

Tijdens de zitting in hoger beroep vorige maand in Den Haag ging het er emotioneel aan toe. ,,Degene die mij had moeten helpen, heeft mij aan mijn lot overgelaten’’, zei een van de personeelsleden over de bedrijfsarts. Zij zei dat ze juist mensen wil helpen. ,,Ik heb er zo hard aan getrokken en nu ben ik de gebeten hond.’’

Het college oordeelt niet of zaken beter hadden gekund, maar of ze binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening zijn gebleven.

Teleurstellend

Wout van Veen, advocaat namens de vijf werknemers, noemt de uitspraak 'zeer teleurstellend' voor zijn cliënten. Hij vindt opmerkelijk het oordeel over de klacht dat de bedrijfsarts niet voldoende inzicht had in de actuele situatie van de giftige stoffen waaraan de werknemers werden blootgesteld in de fabriek.

Het tuchtcollege concludeert dat het handelen ten aanzien van deze klacht 'op onderdelen' beter had gekund, maar tuchtrechtelijk gezien was het handelen 'niet beneden de maat'. ,,Hieruit blijkt het falen van het tuchtrecht. Het biedt dus onvoldoende bescherming voor werknemers’’, concludeert Van Veen.

Het college wijst er zelf in het vonnis op dat het niet oordeelt of zaken beter hadden gekund, maar of ze 'binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsoefening' zijn gebleven.

Dossier gesloten