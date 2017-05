Bijna half jaar wachten voor afspraak bij oogarts in CWZ Nijmegen

Verboden dieren te voeren in Kro­nen­bur­ger­park na dode geitjes

8 mei NIJMEGEN - Hertjes en geitjes voeren mag niet meer in het Kronenburgerpark in Nijmegen. Bezoekers gooien te veel en te vaak bedorven voedsel over het hek. De dieren worden er ziek van of gaan er zelfs dood aan.