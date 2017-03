Blondine steelt voor 180 euro aan vibrators uit Nijmeegse seksshop

CWZ-diëtist wint prijs met game voor nierpatiënten

28 maart NIJMEGEN - Diëtist Sophie Luderer van het ziekenhuis CWZ in Nijmegen heeft dinsdag de Maria ter Welle-prijs gewonnen. Luderer heeft een game gemaakt voor nierpatiënten, waarin zij spelenderwijs leren in welke voedingsmiddelen te veel zout of eiwit zit.