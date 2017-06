Boete's voor te late boeken afgeschaft? Niet in Gelderland-Zuid

Volgens Ravensbergen zitten de meeste bibliotheken weer in de lift. Het aantal lezers stijgt en er worden ook weer meer boeken geleend. ,,Veel mensen willen toch fysiek een boek in handen hebben. We zien dat minder leden een e-book huren.’’



Ook voor niet-leden probeert Gelderland-Zuid activiteiten te organiseren. ,,We willen graag iedereen bij de bibliotheek betrekken. We nodigen bijvoorbeeld schrijvers uit voor lezingen. Iedereen kan dan komen kijken.’’



Ravensbergen sluit overigens niet uit dat Gelderland-Zuid de boetes ooit in de ban doet. ,,Het is interessant om te kijken wat de impact is bij de andere bibliotheken. We zien graag wat zij fout doen. Dan kunnen wij het in een keer goed doen, maar de komende tijd handhaven we de boeteregeling.’’