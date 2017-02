Bonte bedoeling bij optocht in Nijmegen

De organisatie daagde de deelnemers uit om in te gaan op het thema. Bij veel wagens was overduidelijk te zien dat daar gehoor aan was gegeven.

Route

De optocht startte om 14.00 uur in de In de Betouwstraat en maakte daarna een rondje door het centrum via de Molenstraat, de Ziekerstraat en de Van Broeckhuizenstraat de Hertogstraat in. Langzaam rijdend, dansend en hossend sloegen ze daarna weer linksaf om via de Grote Markt en Plein ’44 weer achteraan de start terecht te komen op de Smetiusstraat.

Veel Nijmeegse verenigingen waren van de partij, waaronder veel uit Lent waar carnaval enorm leeft. Maar ook buurdorpen van de Waalstad lieten zich zien in Knotsenburg.

Leuzen

‘Geen toekomst zonder geschiedenis’ of ‘Knotsenburg schrieft geschiedenis, wij (h)appen de toekomst’ waren voorbeelden van leuzen die te zien waren. Ook was er een wagen met een grote klok en een zandloper met als inhoud – in plaats van zand – pingpongballen. ‘Reis mee door de tijd’ was er te lezen.

Verder waren er natuurlijk de karakteristieke kleurrijke wagens te zien, met gigantische dieren of mensen van papier maché.

Volledig scherm De optocht in Nijmegen. © De Gelderlander

