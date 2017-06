Borden moeten 'levensgevaarlijke' brugspringers Spiegelwaal stoppen

NIJMEGEN - Met opvallende borden moet zo snel mogelijk een einde gemaakt worden aan het springen van de bruggen over de Spiegelwaal bij Lent. Wat de 'brugspringers' doen, is volgens Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen levensgevaarlijk.

Dat gevaar zou hem zitten in de wisselende diepte van de geul (de waterstanden variëren), in roeiers of surfers die passeren en in verrassende stromingen.

Kitesurfers

Er komen meer soorten waarschuwingen op borden. Zo moeten ook kitesurfers geweerd worden. Met vijf bruggen en hoogspanningsmasten in de omgeving is kitesurfen, waarbij de surfer voort wordt getrokken door een vlieger 'levensgevaarlijk'. Volgens Rijskwaterstaat en Nijmegen kan een kitesurfer bij een verkeerde manoeuvre of door een verrassende windvlaag bij een brug vastraken of vallen. Dit kan ook nog eens gevaarlijke situaties voor het weg- en spoorverkeer opleveren. Bij een beetje stevige wind zijn er nu geregeld kitesurfers bij het rivierpark te vinden. Gewoon surfen of suppen op een plank is wel toegestaan

Boetes

Rijkswaterstaat en de de rivierpolitie kunnen nu al boetes uitdelen van 140 euro tegen brugspringers en zelfs 230 euro voor 'baldadigheid' in het rivierpark. Afgelopen jaar is dit ook enkele malen gebeurd. De borden bij het rivierpark zijn een eerste stap naar een constant beheer en toezicht.

Verantwoordelijk

Wethouder Renkse Helmer van Sport maakte maandag bekend dat Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie het samen eens zijn over de noodzaak van beheer in het rivierpark. Er liggen hier bij mooi weer al snel enkele duizenden recreanten. Voor de zomer hopen de drie partijen hiervoor een overeenkomst te tekenen. Het staat intussen vast dat Nijmegen het toezicht op het water zeker niet op zich zal nemen. Daar is afgelopen jaar wel even sprake van geweest, maar volgens Helmer blijft Rijkswaterstaat verantwoordelijk

Reddingsbrigade