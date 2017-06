Bouwmarkt Hornbach bij Ressen kan komen

De gemeente Nijmegen is al heel lang in gesprek Hornbach dat zich graag op de locatie Ressen wil vestigen. De provincie hield dit lang tegen. Vooral vanwege de concurrentie met binnensteden. In het akkoord over de komst van Hornbach is nu afgesproken dat de bouwmarkt 'geen branchevreemde producten' mag verkopen in Ressen.