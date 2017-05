Brandveiligheid universiteit aangescherpt na brand in Spinozagebouw

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit neemt voor alle universiteitsgebouwen in Nijmegen de brandveiligheid onder de loep. Aanleiding is de brand in februari op het dak van het Spinozagebouw.

Toen bleek de portier niet te zijn geïnstrueerd in de bediening van het brandalarm. Hij dacht het alarm geactiveerd te hebben, maar dit ging door een foute handeling niet af. Omdat de brand beperkt bleef tot het dak, had dit geen gevolgen. Maar volgens de Arbodienst had het nooit mogen gebeuren.

,,De Arbodienst heeft de zaak helemaal uitgezocht. Conclusie was dat de brandveiligheid van alle gebouwen van tijd tot tijd opnieuw moet worden doorlopen’’, licht een woordvoerder toe.

Alarmprotocol

In dit geval had de portier niet de laatste instructie gehad van een nieuwe alarminstallatie. ,,Belangrijk aandachtspunt is voortaan dat álle verantwoordelijke medewerkers op de hoogte moeten zijn van de laatste instructies. Ook moeten de papieren instructies voor het brandalarmprotocol actueel zijn.’’

In februari brak brand uit op het dak van het Spinozagebouw bij onderhoudswerkzaamheden aan de koeltoren, de installatie die 's zomers de airco regelt. De koeltoren stond niet aan, maar een regelkast raakte oververhit omdat per abuis een gloeispiraal werd geactiveerd. Korte tijd later waren rookslierten tot in de verre omtrek te zien.

Drukknop

Een technisch medewerker sloeg direct alarm via een drukknop, waardoor de bovenste verdieping gewaarschuwd werd. Hoewel het alarm niet afging, werd het gebouw op last van de brandweer toch volledig ontruimd. Daarvoor zorgden bedrijfshulpverleners die per verdieping zorgden dat niemand achterbleef.



Geen brandalarm