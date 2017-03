Broer slachtoffer lawinedrama: 'Mark ligt op een prachtig, stil plekje'

NIJMEGEN/VALFRÉJUS - Drie Nijmeegse (oud-) studenten kwamen anderhalve week geleden om bij een lawine-ongeval in de Franse Alpen. Het lichaam van Timo is donderdagavond in Culemborg teruggekomen. Dat van Mark is nog steeds niet gevonden.

'Op dit moment ligt Mark begraven onder de sneeuw op een prachtig, stil plekje in de Franse Alpen', schrijft zijn broer op een condoleance-website.

Hij heeft samen met andere familieleden vorig weekeinde een bezoek gebracht aan Valfréjus, de plek waar Mark (25), Marcel (22) en Timo (21) dinsdagmiddag 7 maart werden bedolven onder een lawine. ,,Het is cru, maar het is nu weer een heel vredige plek, een prachtig stukje natuur’’, zegt de Nederlandse directeur Marcus Schlatmann van de Franse skipiste. Familieleden van de andere twee slachtoffers hebben volgens hem hetzelfde gedaan. ,,Ik denk dat het goed is voor de verwerking van het verlies. Je kunt je geen voorstelling maken van de plek, tenzij je er geweest bent.’’

Verkeerde afdaling

De vrienden waren samen met zeventien andere leden van de christelijke Nijmeegse studentenvereniging Navigators op skivakantie. 's Middags besloten de drie, niet voor het eerst op wintersport, nog een laatste keer met hun snowboards af te dalen, een stukje buiten de piste. Door het mistige weer, zo verklaarde de familie van Timo eerder, zijn ze hun oriëntatie verloren en hebben ze de verkeerde afdaling ingezet. Vrijwel meteen volgde de lawine.

Gealarmeerde reddingstroepen vonden diezelfde avond laat het lichaam van Marcel. Timo werd een dag later aangetroffen. Zijn lichaam is afgelopen donderdagavond vanuit Frankrijk aangekomen in Culemborg. Ook nadat vijftig reddingswerkers en vijf speurhonden het gebied hadden uitgekamd, bleef het lichaam van de uit Dodewaard afkomstige Mark spoorloos.

Afweging

Regelmatig vliegt er de laatste dagen een reddingshelikopter over het gebied, om te kijken of de sneeuwmassa zich verplaatst. Lawine- en off-piste expert Rolf Westerhof van het Snow Safety Center begrijpt wel dat er op dit moment niet meer met reddingsteams op de sneeuw wordt gezocht naar Mark. ,,Het is een afweging van het te verwachte zoekresultaat, de omstandigheden ter plaatse, de risico's van de zoekactie en de kosten.''



Dooi

Dat het derde slachtoffer niet is gevonden, is volgens Westerhof niet uitzonderlijk. ,,Onderschat de hoeveelheid sneeuw die zich bij zo'n lawine opstapelt niet. Daarbij kunnen ook veel rotsen en boomstronken zijn meegesleurd.’’ Het wachten is nu op de dooi, zegt piste-directeur Schlatmann. Het kan nog wel weken duren voordat het lichaam wordt gevonden. Vandaag houden familie en vrienden van Mark een herdenkingsbijeenkomst.



In de Alpen alleen al vallen jaarlijks meer dan honderd lawinedoden als gevolg van off-piste skiën en snowboarden, stelt Westerhof. ,,De slachtoffers worden bijna allemaal gevonden. Slechts heel af en toe komt het voor dat een slachtoffer in een gletsjerspleet valt en onvindbaar blijft.’’

'Passievolle sporters'

Het in Leek (Groningen) gevestigde Snow Safety Center is 'een kenniscentrum op het gebied van veiligheid buiten de piste'. Jaarlijks leiden Westerhof en collega's een paar honderd skiërs en snowboarders op. ,,De deelnemers zijn geen roekeloze thrillseekers, maar passievolle sporters die juist verstandig met hun sport willen omgaan. Off-piste skiën en snowboarden heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.’’ Soms is een off-piste-traject zo vaak gebruikt dat het lijkt alsof het om een gewone piste gaat.

Na het ongeval ging de website van studentenvereniging Navigators op zwart. 'Als vereniging zijn we aangeslagen en in rouw. Voor nu ondersteunen we elkaar en zoeken we troost bij elkaar', valt te lezen. Bij de speciale herdenkingsplek voor de drie jonge mannen in de studentenkerk op de campus van de Radboud Universiteit is het druk. Dagelijks bezoeken twintig, dertig mensen de plek.