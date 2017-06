Bruls: Laat bedreigers Van Ingen hun seizoenkaart inleveren

Of de politie een onderzoek start naar de verwensingen en bedreigingen kan Bruls niet zeggen. Dat is aan het Openbaar Ministerie, zegt hij. ,,Maar wij slaan dit wel op in ons brein. Treffen we deze figuren nog eens aan dan kan dat zeker leiden tot een stadionverbod. Men moet vooral niet denken dat je je dit zomaar kan permitteren.’’



De politie laat weten dat Van Ingen geen aangifte heeft gedaan. ,,In de avond dat NEC is gedegradeerd, hebben we extra gesurveilleerd rond zijn huis. Dat geldt ook voor de daaropvolgende nacht. Heftige reacties op onder meer social media gaven daar aanleiding toe’’, zegt een politiewoordvoerder.



Van Ingen stapte woensdag op als directeur bij NEC. De politie surveilleert inmiddels niet meer extra bij zijn huis.



De burgemeester heeft Van Ingen al gebeld om de vertrokken directeur een hart onder de riem te steken. ,,Geloof me. Die man krabbelt wel weer op. Gezien al het werk dat hij voor de club heeft verricht gun ik hem van harte een mooie toekomst.’’