Bruls over borden Gaziantep: Rust bewaren

,,Ik weet alleen via de media dat onze zusterstad Gaziantep de borden wil weghalen die verwijzen naar de stedenband met Nijmegen. Als dit klopt, is dat teleurstellend. Dit gaat dan wel heel snel. Maar wij gaan nu eerst officieel vragen aan de Turkse overheid daar hoe dit zit, of het waar is. Dan pas kunnen wij echt reageren. We moeten gewoon de rust bewaren’’, aldus burgemeester Bruls.