Bruls: stembureaus aanwijzen als uitwijkpunt

Rommelig

De verkiezingen voor de Tweede Kamer afgelopen woensdag verliepen in Nijmegen rommelig aan het eind van de dag. Er stonden lange rijen. Op sommige stembureaus raakten de stembiljetten op. Vervolgens is er door de gemeente een fout gemaakt door te communiceren dat het kiesbureau in het stadhuis tot 23.00 uur open zou blijven. ,,Een fatale actie’’, noemt Bruls het. Want de wet staat het niet toe. Om 21.30 zijn daar de deuren dichtgegaan. Enkele mensen hebben hierdoor hun stem niet kunnen uitbrengen. Vijf van hen hebben hierover woensdag een klacht ingediend.

Gemeenteraadsverkiezingen

De burgemeester verwacht zulke problemen niet bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. ,,Dan moet er in eigen gemeente worden gestemd. Bovendien is dan de opkomst minder hoog.’’

Klachten

Gisterochtend was er een openbare zitting in het gemeentehuis in Nijmegen. Daar werd door de burgemeester en het hoofdstembureau de definitieve uitslag vastgesteld van Kieskring 6 waar behalve Nijmegen nog 15 andere gemeenten uit Zuid-Gelderland bij horen. In totaal zijn in de kieskring dertig klachten ingediend. Behalve de eerder genoemde vijf gingen die klachten over praktische zaken als bewegwijzering, drempels of ontbrekende gordijntjes.