Bruls verwacht geen problemen bij degradatiekraker NEC - Excelsior

Nijmegen biedt onderdak aan 1.100 erkende vluchtelingen sinds 2013

19 april NIJMEGEN - Zo'n 1.100 erkende vluchtelingen hebben de afgelopen vier jaar 'definitief' onderdak gevonden in Nijmegen. In vrijwel alle gevallen zijn ze geplaatst in goedkope huurwoningen. Van een gelijke verdeling over de stad is daarbij geen sprake.