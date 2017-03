Burgemeester Bruls draaide persoonlijk besluit voor langer stemmen terug

GroenLinks en D66 grootste in Nijmegen, PvdA gedecimeerd

3:42 NIJMEGEN - De Tweede Kamerverkiezingen zijn in Nijmegen uitgemond in een eclatante zege voor GroenLinks. De partij van Jesse Klaver stijgt van 5,9 naar 20,1 procent van de stemmen. Van de 32,3 procent van de stemmen die de PvdA in 2012 haalde, bleven er slechts 6,3 over.