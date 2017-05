Campagne tegen zakkenrollers: 'Stop niets in je kontzak'

Trucs die zakkenrollers toepassen

1. Gebruikmaken van drukte

Op drukke dagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag en straks ook tijdens de Vierdaagse letten zakkenrollers op mensen die hun portemonnee trekken. Bijvoorbeeld om een eurootje in de hoed te gooien van muzikanten die op straat staan te spelen. Ze houden in de gaten waar je je portemonnee terug stopt. Zeker als dat een handtas is en je vervolgens vergeet die dicht te ritsen, is dat een makkelijke prooi. Geldt ook voor een mobieltje.



2. Afleiden op het terras

Met dit mooie weer zitten veel mensen op het terras. Hun mobiele telefoon leggen ze naast hun kop koffie of glas prosecco. Dan word je aangesproken met een bedelverhaal, vaak in een buitenlandse taal, zodat het moeilijk te volgen is. Tegelijkertijd leggen ze een A4'tje waarop iets is geschreven over je telefoon. Als ze bij je tafeltje weggaan, pakken ze het A4'tje weer op met je telefoon erbij.



3. Telefoon in de kontzak

Strakke broeken zijn in. Bij het uitgaan is een tas onhandig. Veel jongeren - vooral meiden - steken hun telefoon daarom in hun kontzak. Bij een strakke broek past dat niet en steekt-ie er net bovenuit. In de drukte loopt iemand net even tegen je op en voordat je het in de gaten hebt, is je telefoon verdwenen. En zelfs als je het in de gaten hebt, bewijs maar eens dat die knul achter je je mobieltje heeft gepikt. Die heeft 'm waarschijnlijk al doorgegeven aan een handlanger.