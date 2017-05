Canadese begraafplaats in Oekraïense reclamespot

NIJMEGEN/ GROESBEEK - De Canadese Militaire Erebegraafplaats in Groesbeek speelt een hoofdrol in een filmpje dat een groep particulieren uit Oekraïne heeft laten maken en al meerdere keren als Sterreclame is uitgezonden in Nederland.

Het oorlogskerkhof is gedurende de hele opname prominent in beeld. Tussen de graven staat Wally Bunka, een Oekraïens/Canadese veteraan die de oorlog overleefde en gevochten heeft in Nederland, België en Frankrijk. Het filmpje, met als titel Drie landen, één vrijheid, moet aantonen dat Nederland, Canada en Oekraïne gedrieën dezelfde vrijheidsidealen koesteren.

Associatieverdrag

Het tijdstip van de lancering lijkt niet toevallig gekozen. In de Eerste Kamer werd gisteren gedebatteerd over het Associatieverdrag met Oekraïne. Volgende week is de stemming. De verwachting is dat een meerderheid vóór stemt. Bij een raadgevend referendum was een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking nog tegen.



Brede campagne

Het zogeheten 'Ukraine Crisis Media Center', een verbond van particulieren die geschiedenis van de Oekraïne 'eerlijk' wil vertellen, zegt met de spot de Canadezen met Oekraïense wortels te eren die meevochten voor de bevrijding van Nederland. 145 mannen liggen op oorlogsbegraafplaatsen in Holten, Bergen op Zoom en Groesbeek. De gesneuvelde emigranten zijn, zoals zoveel Europeanen in die tijd, eind 19e, begin 20e eeuw naar Canada vertrokken.

'De video wordt verspreid op sociale netwerken en YouTube en een brede campagne is gepland voor Nederland', meldt het Oekraïense mediacentrum.

Benieuwd

Directeur Wiel Lenders van het Nationale Bevrijdingsmuseum in Groesbeek zegt dat de Sterspot buiten zijn medeweten om is gemaakt. Dat hoeven ze ook niet bij hem te melden. ,,Dat moet iedereen zelf weten. Ik ben wel benieuwd hoe ze achter het precieze aantal gesneuvelde Oekraïners zijn gekomen. Vaak staan de slachtoffers onder andere namen in de registers. Iemand heet dan bijvoorbeeld na naturalisatie James Taylor. Ook wij weten vaak de exacte herkomst niet.’’

Verwrongen land

Lenders snapt dat Oekraïne met het oog op de stemming in de Eerste Kamer baat heeft bij positieve beeldvorming. Hij tekent aan dat de geschiedenis genuanceerd in elkaar zit. ,,In Oekraïne waren ook genoeg inwoners die Hitler als bevrijder van Stalin juichend hebben binnengehaald. Het was een verwrongen land in de Tweede Wereldoorlog. Inwoners hebben veel geleden.’’