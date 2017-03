Celstraf voor Nijmeegse 'piloot' die vrouwen geld aftroggelde

NIJMEGEN/ ARNHEM - Een 42-jarige Nijmegenaar is vrijdag door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur voor het oplichten van meerdere vrouwen. De man, die zich voordeed als piloot of ambulancemedewerker, vond zijn slachtoffers via datingsites.

De Nijmegenaar ging relaties aan met zeker zes vrouwen en troggelde ze vervolgens moet smoesjes geld af. Zo beweerde hij dat zijn portemonnee was gestolen, zijn pinpas was geskimd of dat hij via zijn werkgever goedkope iPads kon kopen. Ook gebruikte hij de gegevens van zijn vriendinnen om op hun naam spullen te bestellen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De officier van justitie had een jaar cel geëist, maar de rechter vond een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden meer op zijn plaats. De 'piloot' is volgens deskundigen namelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Wel moet de Nijmegenaar ruim 5.300 euro schadevergoeding betalen aan drie slachtoffers.

Pilotenpak

De Nijmegenaar komt oorspronkelijk uit Beiroet, bleek eerder tijdens de behandeling van de rechtszaak, maar werd geadopteerd. Daar had hij het in zijn vroege jeugd zo moeilijk mee, dat hij een fantasiewereld creëerde. Daar is hij in blijven hangen, aldus de psychiater die hem onderzoekt. Het ging zelfs zo ver dat hij in een pilotenpak van de KLM rondliep of zich kleedde als een beveiliger of ambulancebroeder.