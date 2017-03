Concert Beth Hart in Stevenskerk laat website Doornroosje vastlopen

NIJMEGEN - De run op de 800 kaartjes voor het concert van Beth Hart in de Stevenskerk in Nijmegen was zo groot, dat de website van Doornroosje vastliep. Desondanks waren alle kaartjes binnen 20 minuten uitverkocht, laat een medewerker van het poppodium weten.