Criminelen roven reeks bedrijfsbusjes leeg in Nijmegen

Tempo achter bouw Waalfront

9:05 NIJMEGEN - De bouw nabij de stadsbrug De Oversteek in Nijmegen vordert in een hoog tempo. Nog voor de zomervakantie gaan hier aan het Waalfront-West weer 50 koopwoningen in de verkoop. Corporatie De Gemeenschap wil in deze hoek tegenover de Vasim ook nog eens 70 goedkope huurwoningen realiseren.