De geboorte-ooievaar van Linde is gestolen

Gestolen, weten ze zeker. ,,Ik heb al een rondje door de wijk gefietst, maar ik heb hem nergens zien liggen. Bij de Albert Heijn hier wisten ze ook niks’’, zegt Van der Aa.



Linde werd 4 mei geboren, twee dagen later werd de houten ooievaar in de tuin gezet. Gehuurd, zegt de trotse moeder: ,,Die man moeten we ook nog bellen. Maar het zou geweldig zijn als iemand de ooievaar toch nog ergens vindt.’’