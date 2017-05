De nieuwe hype op scholen: de Fidget Spinner

ARNHEM/NIJMEGEN - Het is de nieuwe hype onder scholieren in de laatste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school: de Fidget Spinner. De laatste dagen zien steeds meer scholen kinderen met het hebbedingetje: een klein stuk speelgoed, waarbij je je vingers aan de boven en onderkant plaatst en een soort rad kunt laten draaien.

De hype rondom het rondtollende ding is over komen waaien uit Amerika en is eigenlijk bedoeld voor mensen met ADHD of autisme, om stress te verminderen.

Ingenomen

Op de SSgN, een middelbare school in Nijmegen, is eerder deze week de eerste Fidget Spinner ingenomen, zegt Philou Rypma, teamleidster van de onderbouw ,,Na de meivakantie loopt opeens zowat iedereen uit de onderbouw ermee. Zolang het niet afleidt en je er anderen niet mee tot last bent, is het prima. Maar woensdag dook er opeens eentje op met lichtjes. Dat is natuurlijk de bedoeling.’’

Opmars

Ook op basisschool De Dromedaris in Beuningen is de Fidget Spinner aan een opmars begonnen. ,,Vooral in groep 7 en 8. Nog niet iedereen heeft er een, maar door veel scholieren die er nog geen hebben, is het speelgoed al wel besteld’’, zegt directeur. Monica Lumkes.

Winkel

In Arnhem is sinds twee weken de eerste Spinner-winkel geopend, aan de Koningstraat. De eerste dagen zag Tomas Wagenaar nog maar enkele klanten per dag in z'n winkel, maar sinds een week zijn dat er honderden. ,,Het werkt heel aanstekelijk. Het speelgoed is vooral populair onder jongeren, maar veel moeders beleven er net zo goed plezier aan.’’

Bekijk in de video hoe scholier Nordin Hadouir de Fidget Spinner uitprobeert.