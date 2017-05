Depla is voor NAC, maar is ook nog steeds gek op NEC

Paul Depla hoopt dat NAC donderdagavond wint in de nacompetitie van NEC. Als burgemeester van Breda kun je niet anders dan voor NAC zijn. Maar tegelijk bevestigt hij dat NEC diep in zijn hart zit. ,,Ik heb er nog steeds een zwak voor.’’

Hij studeerde in Nijmegen en zat vaak op de tribune. Als wethouder was hij meer dan tien jaar nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de voetbalclub. Hij spande zich enorm in om de toekomstkansen van NEC rond het Goffertstadion te versterken. Bij zijn vertrek in 2010 kreeg Depla dan ook een sjaal van onder anderen NEC-boegbeeld Hans van Delft. Uiteraard in de clubkleuren: rood, groen en zwart en met de tekst 'Paul Bedankt'. Hij is er nog steeds trots op.

Herhaling van zetten

Voor Depla is de nacompetitie een 'herhaling' van zetten. Als burgemeester van Heerlen kreeg hij er al mee te maken. Toen zat hij geregeld bij Roda JC op de tribune. Daar zag hij Roda in het seizoen 2013-2014 tot zijn grote verdriet degraderen. Toen hij in het voorjaar van 2015 burgemeester van Breda werd, zag hij enkele maanden later NAC onderuitgaan in de eredivisie.

Of NAC zondag kansloos is tegen NEC? Depla twijfelt. ,,NAC heeft best een kansje.’’ Tegen zijn zoon, die in Nijmegen studeert, zal hij dat niet zeggen. Die is altijd NEC-fan gebleven. Maar wat er de komende dagen ook gebeurt: sportief gezien was het voetbalseizoen 'pet' voor Depla. Want zijn jeugdliefde is PSV, de club uit zijn geboortestad. En die ging dit seizoen zwaar onderuit.