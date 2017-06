Dertig jaar oud homobolwerk Café Mets is niet meer

NIJMGEN - Na dertig jaar houdt het trotse homobolwerk Café Mets op te bestaan. De gaybar aan de Nijmeegse Grotestraat ging per 1 juni over in handen van de nieuwe eigenaar Tom Huntink, die onder een nieuwe naam en zonder 'roze randje' een doorstart maakt.

De sinds kort oud-eigenaresse Aschwintha Pellikaan is zichtbaar aangedaan door de gedwongen sluiting. Een zwakke, overbelaste rug is de hoofdreden, maar ook de tegenvallende klandizie speelt een rol in het einde van een tijdperk.

Haar laatste dag was woensdag 31 mei. Destijds vocht ze tegen de emoties. ,,We zijn hier een jaar geleden vanuit een droom ingestapt, om er echt iets van te maken. Het is daarom erg pijnlijk dat Mets dicht moet. Echt verschrikkelijk, maar vandaag is er nog even geen ruimte voor verdriet. Morgen leveren we pas de sleutel in.’’