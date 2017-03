'Die Romeinse helm gaat er komen'

Publiekstrekker

De kosten van de gezichtshelm schat hij op zo'n 55.000 euro. Hetfeld is al gestart met de zoektocht naar sponsors en fondsen. Een flyer voor het project is in de maak. ,,Ik heb veel positieve reacties. Dit masker is een publiekstrekker, maakt bezoekers al van afstand nieuwsgierig. Het legt een verbinding met de geschiedenis van de stad, het Romeins verleden."

Valkhof

Via een trap in de enorme helm kunnen bezoekers via de open ogen uitkijken op de Waal en het Valkhof. In zijn eerste ontwerp ging Hetfeld uit van een helm van 5 meter hoog. ,,Maar er is me al gevraagd of hij niet nog groter kan worden, acht meter.'' De inspiratie voor het enorme masker vond Hetfeld in museum het Valkhof. Daar is een kleine Romeinse gezichtshelm te zien die in 1915 in de Waal is gevonden.