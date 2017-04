Drietal probeert man thuis te overvallen in Nijmegen

Hatert oudste wijkcentrum van Nederland, maar niet volgens Den Haag

8:46 NIJMEGEN - Wijkcentrum Hatert bestaat 50 jaar. Het opende 28 april 1967 de deuren en was daarmee het allereerste wijkcentrum van Nederland, zeggen ze in Nijmegen. Niet waar, beweren ze in Den Haag, het eerste wijkcentrum staat in de Schilderswijk.