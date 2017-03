'E-Health werkt minder makkelijk dan gedacht'

E-Health wordt in vakkringen vaak gezien als de aanstaande revolutie in de gezondheidszorg. Patiënten hoeven hierbij thuis achter de computer alleen maar even in te loggen op een internetplatform en kunnen gelijk een vraag stellen aan hun dokter, of overleggen met hun fysiotherapeut. Een afspraak maken is hiermee niet nodig.

Oplettend

Voor haar promotie deed ze onderzoek naar de werking van een pilot voor zogeheten online communities van Parkinsonpatiënten. Daarbij konden de patiënten direct via een internetplatform in contact komen met hun zorgverleners. Andersom konden zorgverleners de patiënt online advies geven. „De patiënten blijven in het contact heel erg vasthouden aan de normen die ze al hadden. Een groot deel maakte er weinig gebruik van. De mensen die het wel gebruikten, waren in het contact heel oplettend of ze niet te veel vragen stelden en of ze niet te klagerig overkwamen. Terwijl het de drempel juist moet verlagen”, legt Visser uit.

Mondige patiënten

Een kleine groep van 'mondige patiënten', maakte volgens Visser wél gretig gebruik van het platform. „Dat waren de patiënten die sowieso al heel actief waren in het contact met doktoren. E-Health vergroot zo dus de ongelijkheid tussen patiënten: een kleine, mondige groep krijgt nog meer mogelijkheden om die mondigheid te uiten en vragen te stellen, terwijl een grotere, kwetsbare groep nog steeds even weinig vraagt.”