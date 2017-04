Een hond hebben is in de regio Nijmegen het duurst

NIJMEGEN/ ARNHEM - Baasjes in Nijmegen en omgeving betalen in deze regio het hoogste bedrag aan hondenbelasting. Inwoners van Nijmegen zijn het duurst uit: zij betalen ieder jaar meer dan 108 euro belasting per hond.

In de gemeenten die Nijmegen omringen moeten hondenbezitters jaarlijks ook een fors bedrag reserveren: in Wijchen gaat het om ruim 84 euro, Beuningenaren zijn jaarlijks 82 euro kwijt en inwoners van Druten iets meer dan 81 euro.

Gratis

In dertien gemeenten in de regio kost het niets om een hond te hebben. Dat is onder meer zo in Arnhem, Bronckhorst, Cuijk, Neerijnen en Renswoude.

Van de gemeenten waar baasjes wel hondenbelasting betalen, is Doetinchem met 24 euro het goedkoopst. Ook in Ede (32,52 euro) en Rijnwaarden (44,65 euro) zijn hondenbezitters relatief goedkoop uit.

Gemiddeld

Het gemiddelde bedrag dat baasjes in Nederland jaarlijks kwijt zijn aan hondenbelasting is 55 euro. Gorinchem is met 124 euro per jaar de duurste gemeente van het land. In 171 gemeenten is het bezit van een hond gratis.