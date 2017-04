Eeuwenoude moord in Nijmegen komt weer tot leven

Luitenant Behr, Anna Maria's minnaar, werd uiteindelijk veroordeeld voor de moord en onder massale belangstelling geradbraakt op de Grote Markt. Wat er met Anna Maria gebeurt, houdt De Vries nog even in het midden.



Dat er in het onderzoek naar de moord flink tekort is geschoten, is wel duidelijk, zegt De Vries. ,,Er werden bijna geen getuigen gehoord en eigenlijk waren de rechters alleen maar uit op een bekentenis. Ze hadden een stapel liefdesbrieven in handen gekregen, die Behr naar Anna Maria stuurde. Daarin stelde hij zich op als een zeer obsessieve, verliefde minnaar die voor haar tot alles bereid was. Op basis daarvan gingen de rechters er al vanuit dat Behr sowieso schuldig was.’’



Expositie

De voorstelling is vanaf 5 mei een maand lang elke vrijdag, zaterdag en zondag om 21.00 uur te zien in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel). In het kader van de VONKweken is daar nu al een expositie van middelbare scholieren. Ook zijn er stadswandelingen, is er een filmvertoning en een lezing over de moord.