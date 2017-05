Eigenaressen dode kat staan voor raadsel na anonieme brief uit Nijmegen

NIJMEGEN - Nathaniella (19) en moeder Elles Mosselaar uit Den Bosch willen niets liever dan afscheid nemen van hun poes Baby. Het beestje verdween bijna drie weken geleden. Een anonieme briefschrijver uit Nijmegen zegt dat de poes 'helaas is overleden', nadat het dier onder de motorkap van zijn of haar auto overnachtte.

De zeven maanden oude poes verdween op 2 mei, waarna moeder en dochter een zoekactie in hun wijk De Vliert in Den Bosch startten. Ze verspreidden flyers en belden de dierenambulance in de hoop haar terug te vinden. Maar niemand wist meer te vertellen over het lot van het dier.

Anonieme brief

Tot de twee Bosschenaren vorige week vrijdag ineens een anonieme brief ontvingen. Daarin schrijft een inwoner uit Nijmegen dat de 'kat helaas overleden is'. De Nijmegenaar overnachtte bij een vriendin in Den Bosch. Toen ze met haar auto wilde vertrekken, startte haar voertuig niet, aldus de briefschrijver.

ANWB

De kat bleek in het motorblok te hebben overnacht. 'Bij het starten van de auto was uw kat al dood', aldus de Nijmeegse man of vrouw. De briefschrijver zegt dat de ANWB de kat met moeite uit de auto heeft kunnen trekken. Bij de dierenambulance heeft ze Baby 'afgegooid'.

Wat er daarna is gebeurd, is onduidelijk. 'Gecondoleerd en veel sterkte', sluit de brief af. Er is ook een foto bijgevoegd van de dode kat. Of het echt om Baby gaat, is lastig te zien op de afbeelding.

Speld in hooiberg

Na ontvangst van de brief belt moeder Elles meteen de dierenambulance en de ANWB. Maar die zeggen niets te weten over een dode kat onder een motorkap. ,,De politie kan niets voor ons betekenen. Ze zeggen dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg’’, aldus moeder Elles.

Emotioneel

Mosselaar heeft er moeite mee om haar verhaal te vertellen. ,,Onze poes heet eigenlijk Diva, maar we hebben haar vervolgens Baby genoemd omdat ze zo aanhankelijk was’’, vertelt ze geëmotioneerd. Ze was ook pas een baby, zeven maanden oud en sliep bij mij. We wilden haar niet zo lang geleden laten steriliseren, maar toen bleek ze zwanger te zijn. We zijn kattenliefhebbers en gaan dus geen abortus plegen bij onze poes’’, vertelt moeder Elles die nog twee andere katten heeft.

Niets kwalijk

Nathaniella en haar moeder nemen de briefschrijver niets kwalijk, al was het fijner geweest wanneer er rechtstreeks met hen contact was opgenomen. ,,We snappen ook wel dat ze (de briefschrijver, red.) waarschijnlijk geschrokken is. Maar je hoort toch liever persoonlijk wat er gebeurd is.’’

Moeder en dochter hebben vooral de hoop dat de waarschijnlijk overleden kat Baby alsnog gevonden wordt. ,,We willen haar laten cremeren, een waardig afscheid kunnen geven.’’