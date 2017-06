Eis 3,5 jaar celstraf tegen lid wietbende Nijmegen

Aanwaaien

Gerold D. gaf de valsheid in geschrifte maandag en dinsdag voor de rechtbank in Arnhem onomwonden toe. Hij ontkent echter in alle toonaarden dat hij en zijn broers betrokken zijn grootschalige hennepteelt. Het vervalsen van documenten was slechts een bescheiden bijverdienste, zegt Gerold D. zelf. Mensen met schulden, die daardoor niet in aanmerking komen voor een huurwoning, komen via via nu eenmaal bij hem 'aanwaaien'. Fout natuurlijk, zei de Amsterdammer maar hij hielp hen voor 100 tot 200 euro aan valse salarisstroken en werkgeversverklaringen. Dat ze ook gebruikt werden voor wietkwekerijen wist hij niet. ,,Mensen overleggen dat niet mij.’’