Emotionele oproep Marokkaanse opa: 'Jongeren, grijp je kansen'

NIJMEGEN - Hij beseft nog niet helemaal wat hij met zijn verhaal teweeg heeft gebracht, de 75-jarige Marokkaanse Hassan uit Nijmegen. In een Facebook-post vertelde hij afgelopen donderdag over zijn leven, en riep hij Marokkaanse jongeren op om te studeren, want 'die mogelijkheid heeft hij nooit gehad'. Het bericht is inmiddels ruim 35.000 keer gedeeld, kreeg bijna 100.000 ' likes ' en meer dan 10.000 reacties.

Hassan kwam in 1963 naar Nederland. Hij werkte eerst in de mijnen in Limburg, acht jaar lang, op 1.000 meter diepte. Werkdagen van 15 uur waren eerder regel dan uitzondering. Later verhuisde hij naar Nijmegen, en werkte daar onder meer voor Alewijnse, een bedrijf in elektrische installaties. ,,West-Europa heeft ons opgevangen, kansen gegeven. Ze hebben hier hun best gedaan voor ons destijds. Wij zijn niet naar Europa gekomen om rottigheid te trappen.’’

Quote Als ik Opsporing Verzocht kijk, zie ik allemaal jongens die mijn zoon zouden kunnen zijn. Dat zit me niet lekker. Hassan

Maar als de opa dan de huidige generatie Marokkanen ziet, dan schaamt hij zich. ,,Als ik Opsporing Verzocht kijk, zie ik allemaal jongens die mijn zoon zouden kunnen zijn. Dat zit me niet lekker.’’ Ook de aanslagen in Europa hebben Hassan veel pijn gedaan, zo zegt hij. ,,Onschuldigen worden vermoord in Brussel, Parijs, Nice, Berlijn. Dat tuig rijdt mensen gewoon kapot. Ze doen dit uit naam van de islam, maar dat zijn geen moslims. Ze stellen ons in een kwaad daglicht.’’

De 75-jarige liep al langer met het idee, maar nu was de tijd rijp: hij moest en zou zijn frustratie van zich af schrijven. En dus stelde hij, samen met zijn dochter, een tekst op, en plaatste die op haar Facebook-pagina. "Want daar kun je kennelijk een hoop jongeren bereiken", weet Hassan nu. ,,Dit is mijn oproep aan de Marokkaanse jeugd’’, zo schreef hij. "Ga studeren. Pak je kansen."

Volledig scherm © Erik van 't Hullenaar Het bericht ging binnen mum van tijd viral.



Hij is verrast door het succes van zijn verhaal. "Het is een teken dat het leeft, onder zowel Nederlanders als Marokkanen", denkt Hassan. Hij is een actief lid van de plaatselijke moskee, en was daarom eerst wat terughoudend om het bericht te plaatsen. Hij wist niet hoe er vanuit de gemeenschap gereageerd zou worden. Maar afgelopen weekend kreeg hij in de moskee juist alleen maar positieve reacties van jongeren. "Ze zeggen: 'Oom Hassan, u heeft mijn ogen geopend'." Ze hadden er vaak niet bij stilgestaan wat hij heeft moeten doorstaan om te zijn waar jongeren zoals zij nu mogen staan. Ze beloofden: wij gaan de kansen grijpen die op ons pad komen. We zullen minder klagen. Schouders eronder. Ervoor gaan.

Ook op de Facebook-post had hij vervelende reacties verwacht, maar de commentaren zijn vooral positief. ,,En wat negatief is, dat wordt door Nederlanders zelf gecorrigeerd, dat vind ik mooi.’’ Eén iemand vroeg zich af of de timing van Hassan's verhaal te maken heeft met de aankomende verkiezingen, maar dat is absoluut niet waar, bezweert hij. ,,Mensen zijn argwanend. Maar we hadden nu toevallig tijd om het op te schrijven. Ik liep al heel lang met dit idee.’’

Quote Ze hebben een schop onder hun kont nodig. Hassan

Vroeger wilde Hassan graag studeren, maar dat kon niet. ,,Ik was naar Nederland gehaald om te werken, en studeren was geen optie. De generatie van nu kán studeren, maar doet het vaak niet. Ze hebben een schop onder hun kont nodig.’’

Hassan en zijn vrouw hebben vier kinderen, drie dochters en een zoon. ,,We hebben hen ook altijd gestimuleerd om te studeren. Ik heb die kans niet gehad, zij moeten 'm grijpen.’’ Zo stond dochter Naouel er zeven jaar geleden, met een pasgeboren baby, even alleen voor na een scheiding. ,,Toen is ze weer bij ons komen wonen, maar ik wilde niet dat ze thuis bleef zitten’’, vertelt Hassan. ,,Wij hebben gezegd: 'wij zorgen wel voor die kleine, jij gaat studeren'.’’