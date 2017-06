Explosieve stijging van evenementen in de stad

NIJMEGEN - Het aantal evenementen in Nijmegen is in de afgelopen vier jaar explosief gestegen. Waren er over heel 2013 nog 346 evenementen, vorig jaar waren dat er 611 en in het afgelopen halfjaar al 402. Volgens het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum is 'de balans zoek'.

De stijging blijkt uit cijfers van de gemeente Nijmegen. Daaruit is af te lezen dat het aantal evenementen elk jaar toeneemt. Zo waren er in 2014 nog 461 en in 2015 516.

Aandachtsevenementen

Vooral de stijging van het aantal zogeheten 'aandachtsevenementen' is opvallend. Dit zijn, zo legt een gemeentewoordvoerder uit, evenementen 'die tot risico's kunnen leiden voor de openbare orde, veiligheid, de volksgezondheid of het milieu'. In 2013 telde de stad er nog 18, in het afgelopen halfjaar al 45.

Voorbeelden van aandachtsevenementen deze maand zijn grotere evenementen als Music Meeting, festival Drift, De Kaaij, de SMKMRKT en het MOUT Bierfestival. ,,Een deel van de toename is waarschijnlijk te verklaren doordat we beter registreren dan een paar jaar geleden’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Ook het aantal kleine, vergunningsvrije evenementen is flink toegenomen. Over heel 2013 waren er 189, vorig jaar was dit aantal verdubbeld naar bijna 400. Het gaat hier vaak om kleine evenementen in wijken.

'Balans is zoek'

Het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum is 'niet blij' met de stijging. Volgens het platform zijn er de laatste tijd 'veel te veel evenementen in de binnenstad'. ,,Natuurlijk is het fijn dat we in een levendige binnenstad wonen. Maar die binnenstad moet wel leefbaar blijven. We hebben het gevoel dat het aantal evenementen in de afgelopen elf jaar niet is verdubbeld, maar wel is vertienvoudigd. De balans is zoek’’, zegt Jolanda van Veluw, voorzitter van het platform.

Geluidsoverlast

Volgens Van Veluw hebben veel bewoners in het centrum last van het geluid. ,,Neem bijvoorbeeld wielerkoers Rush Hour, een tijd geleden op vrijdag. Het geluid kwam overal doorheen, terwijl twee dagen later ook de Ronde van Nijmegen door de stad kwam.’’

Nieuwe evenementen