Feyenoord-hooligan (47) opgepakt voor in gezicht slaan pianist op station Nijmegen

Fietsbrug tussen Mook en Cuijk mogelijk pas in 2020 klaar

17:26 MOOK/CUIJK - Het zou zomaar eens 2020 kunnen worden voordat de fietsbrug tussen Mook en Cuijk klaar is. Hoeveel vertraging de bouw precies oploopt, is nog niet duidelijk. Maar de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar gaan uit van 'een half jaar tot een jaar'. Al is het een ruwe schatting, zeggen gemeentewoordvoerders.