'Feyenoorders sloegen op de piano, daar zei ik wat van'

Niet alleen die vraag natuurlijk. Ook de schrik blijft hangen, bij hemzelf en zijn familie. ,,Mijn moeder was ongerust, mijn vriendin geschrokken. Zij vonden dat ik dit soort dingen niet moet doen.’’

Maar de 23-jarige Nijmegenaar deed eigenlijk niets anders dan de Rotterdammers voorzichtig aanspreken op hun gedrag.

Biertje

Hij zat zondag rustig op de piano te spelen, een klassiek stukje van naamgenoot Nils Frahm, een van zijn favoriete componisten. Dat er een groep Feyenoord-supporters het station opliep, had hij niet eens in de gaten. ,,Ik zat helemaal in mijn spel, tot er ineens iemand met een biertje in de hand op de toetsen begon te slaan.’’

Dat is niet goed voor de piano, had Nils gezegd. Het instrument wordt namelijk vals als je hard op de toetsen slaat. Dat hielp even, totdat er opnieuw iemand op de piano timmerde. Ook dat liep nog met een sisser af. Maar die derde supporter die het op de piano gemunt had, was lomper. ,,Hij sloeg echt met gebalde vuisten op de toetsen. Toen ben ik opgestaan, verbijsterd en geïntimideerd.’’

Politieagenten

Hij maakte een foto van het groepje; dat bleek de druppel. Met een man of acht stormden ze op hem af, waarop Nils het op een lopen zette. In zijn vlucht kwam hij politieagenten tegen, maar dat weerhield een van de Feyenoorders er niet van hem een klap op zijn hoofd te geven. ,,Hij besloop me en raakte me op mijn achterhoofd, terwijl ik bij die agenten stond. Zij hebben hem toen meteen 'gepepperd' en mij naar het politiebureau gestuurd.’’

Een beetje van de schrik bekomen, overheerst een dag later vooral verbazing. Verbazing dat mensen zo lomp doen. Prima dat mensen flink drinken rond zo'n wedstrijd, maar waarom moeten ze zo nodig iets slopen? ,,En als je er iets van zegt, gaan ze achter je aan.’’

Stationspiano

Dit keer waren het voetbalsupporters, maar die piano heeft al meer te verduren gehad sinds hij er in 2014 staat. Vorig jaar werd er zelfs een keer een nieuwe geplaatst, omdat de oude compleet was vernield.



De stationspiano is bedacht door de gehandicapte Rhea Elise Khoeblal en is door veel mensen omarmd. Inmiddels staan ze op stations in heel Nederland.



Dat mensen daar niet vanaf kunnen blijven, is doodzonde. ,,Het initiatief is prachtig’’, vindt Nils. ,,Ik speel daar vaak, maar zie telkens weer nieuwe beschadigingen of dat er toetsen zijn afgebroken. Hoe kan het dat mensen zo omgaan met zo'n mooi idee?’’