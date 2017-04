Feyenoorders steken vuurwerk af in Nijmeegs café

VideoNIJMEGEN - Supporters van Feyenoord die zondag uit Arnhem werden weggestuurd, volgden de wedstrijd live in een Irish Pub in Nijmegen. Van hun bezoek aan het café zijn beelden in omloop, waarop te zien is hoe een joelende man een brandende fakkel vast heeft in het café.

Door die fakkel ging vervolgens het brandalarm af in de zaak. ,,Dat was wel even schrikken. Maar toen ik zei dat ie naar buiten moest, deed hij dat ook gelijk’’, zegt kroegbaas Danny van der Pluijm.

Glazen stuk

Volgens de eigenaar van de Irish Pub hebben de Feyenoorders niet voor schade gezorgd aan zijn etablissement. ,,De sfeer was gewoon goed. Er is per ongeluk een bank door midden gegaan waar ze op hebben gestaan. En er vielen wat glazen stuk. Maar dat was het.’’ De kroegbaas heeft vaker Feyenoord-supporters op bezoek. Maar dat het er gisteren zoveel waren, daar had hij niet op gerekend. ,,Ik denk een man of zestig. Niet alleen uit Rotterdam, ook uit Nijmegen.’’ Volgens de kroegbaas is er in meerdere cafés door Feyenoorders naar de wedstrijd gekeken.

Op het dak

De Feyenoorders staken niet alleen een brandende fakkel af. In de middag klommen er ook twee op het dak van de wasserette aan de overkant. ,,Anderen hebben er toen voor gezorgd dat ze er weer vanaf gingen.’’

Gezicht

Ook aan het einde van de avond was er een vervelend incident. Een Nijmeegse Ajax-fan sloeg de eigenaar van het café in zijn gezicht. Uit het niets, vertelt Van der Pluijm. ,,We discussieerden wat en toen viel hij me ineens aan. Blijkbaar iemand die het niet kon verkroppen dat Ajax verloren had. In 21 jaar tijd heb ik dat niet eerder meegemaakt.’’ Volgens de eigenaar van de pub staat het incident los van de Feyenoorders. ,,Die waren toen ook allang vertrokken.’’ De kroegbaas heeft aangifte gedaan bij de politie.

Station

Volgens de café-eigenaar vertrokken de meeste Rotterdamse Feyenoorders vrijwel meteen na de wedstrijd. Het is niet bekend of onder de bezoekers van de kroeg ook de Feyenoord-hooligan zat die een piano spelende man gisteren in zijn gezicht heeft geslagen.