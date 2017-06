Fiets je morgen op het RijnWaalpad, zwaai dan even naar Willem-Alexander

Volledig scherm Het RijnWaalpad. © Paul Rapp In De Vereeniging in Nijmegen geeft de koning tijdens de opening tussen 10.00 en 11.00 uur het startsein voor het congres. Hierna fietst hij over een deel van het RijnWaalpad, het 17 kilometer lange snelfietspad tussen Nijmegen en Arnhem.

Fietsprovincie

Met het fietscongres Velo-city wil Gelderland zich opnieuw op de kaart zetten als dé fietsprovincie van Nederland. In vier dagen tijd komen er in Arnhem en Nijmegen ruim 1.500 fietsprofessionals over de vloer. Zij bespreken onder meer de laatste ontwikkelingen op fietsgebied en praten over het fietsvriendelijk inrichten van steden en regio's. In totaal zijn er meer dan 250 sprekers uit veertig landen. Het thema van de fietsconferentie is 'the freedom of cycling'. Voorgaande edities van het evenement waren onder meer in Tapei en Rio de Janeiro.

Opvolger

Burgemeester Hubert Bruls noemde de komst van Velo-city eerder al 'een prachtige opvolger van de Giro', waarvan vorig jaar een etappe eindigde in Nijmegen. De Giro was echter een publieksevenement, terwijl Velo-city als doel heeft om kennis over de fiets uit te wisselen.

Programma

De officiële opening in De Vereeniging is het startsein voor vele fietsactiviteiten in Arnhem en Nijmegen. Zo hebben het Focus Filmtheater in Arnhem en theater LUX in Nijmegen deze week een filmfestival met films met de fiets in de hoofdrol. In De Kube in het Honigcomplex kunnen bezoekers tot en met morgen bakfietsen uitproberen tijdens het Bakfietstreffen. Woensdagmiddag om 13.30 uur opent Velo-city de deuren voor publiek in De Vereeniging en is er een congresexpositie over de laatste ontwikkelingen op fietsgebied. Verder is er donderdag vanaf 18.30 uur de Fiets Parade vanaf de Wedren: een grote fietstocht dwars door Nijmegen. Festivalliefhebbers kunnen vrijdag terecht in Park Sonsbeek in Arnhem, waar het VeloFest wordt gehouden. Hier staan foodtrucks, is muziek, theater en een buitenbioscoop.

Exposities