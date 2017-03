Fietsendief komt al jaren goed aan zijn trekken in Nijmegen

NIJMEGEN - Nijmegen mag dan door de Fietsersbond tot Fietsstad 2016 zijn gekroond , wie hier zijn fiets stalt is er bij terugkomst nog steeds niet zeker van het stalen ros weer aan te treffen. Ondanks dat het aantal aangiftes van fietsdiefstal in 2016 is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, bezet Nijmegen plek vijf op de landelijke ranglijst van meeste aangiftes per duizend inwoners.

In 2016 werd 2.066 keer aangifte gedaan, twaalf per duizend inwoners. Meer dan welke gemeente ook in Gelderland. De Waalstad moet landelijk alleen Groningen, Delft, Utrecht en Enschede boven zich dulden. In alle vijf studentensteden ligt het aantal aangiftes fors boven het landelijk gemiddelde van 5,7 per duizend inwoners.

Amsterdam

Ook in absolute aantallen scoort Nijmegen hoog. Met 2.066 gestolen fietsen staat de stad landelijk op plek 7, achter de veel grotere steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Eindhoven.

Eerste plek

Nijmegen is in de afgelopen jaren gezakt op de landelijke lijst. In 2015 bezette de stad ook plek 5, maar werden meer fietsen als gestolen geregistreerd. In 2011, 2012 en 2013 stond Nijmegen op een eerste en tweede plek. In die tijd werden er jaarlijks tussen de 2.642 en 3.457 maal aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Afgezet tegen het aantal inwoners is dat hoog.

Arnhem

In Zutphen, tweede stad van Gelderland in aangiftes van fietsendiefstal in 2016, werd 403 keer aangifte gedaan. Dat zijn er 8,6 per duizend inwoners. Op de derde plek staat Arnhem met 1.251 aangiftes. Per duizend inwoners zijn dat er 8,1.