FNV: Hoger loon voor jongeren is oplossing leeftijdsdiscrimatie

'Paniek' bij Ronde van Nijmegen: de Radler is op

17:22 NIJMEGEN - Het is deze zondagmiddag even 'paniek' bij de Ronde van Nijmegen. Het is rond 16.00 uur, veel wielrenners zijn al gefinisht in park Brakkenstein en lusten wel een biertje. Maar de Radler is op, de frisdrank met alcohol. Organisator Tim van Os gaat bellen om nieuwe aanvoer te regelen.